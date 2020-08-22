В Кыргызстане 186 новых случаев COVID-19, выздоровели 225 человек

В Кыргызстане на 22 августа зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 51
Ош – 3
Чуйская область – 12
Ошская область - 25
Таласская область – 8
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 36
Баткенская область - 16.
За весь период пандемии зафиксировано 42 889 зараженных. При этом выздоровели за все время 36 056 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 225:
Бишкек – 75
Ош – 19
Чуйская область – 7
Ошская область – 45
Талаская область – 3
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 25
Баткенская область – 9.