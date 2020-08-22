В Кыргызстане 186 новых случаев COVID-19, выздоровели 225 человек

В Кыргызстане на 22 августа зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 51

Ош – 3

Чуйская область – 12

Ошская область - 25

Таласская область – 8

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 36

Баткенская область - 16.

За весь период пандемии зафиксировано 42 889 зараженных. При этом выздоровели за все время 36 056 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 225:

Бишкек – 75

Ош – 19

Чуйская область – 7

Ошская область – 45

Талаская область – 3

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 25

Баткенская область – 9.