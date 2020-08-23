В Кыргызстане за сутки 134 новых случая COVID-19, выздоровел - 341 человек

В Кыргызстане на 23 августа за сутки зарегистрировано 134 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 33
Ош – 3
Чуйская область – 12
Ошская область - 21
Таласская область – 5
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 27
Баткенская область - 9.
За весь период пандемии зафиксировано 43 023 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 36 397 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 341:
Бишкек – 120
Ош – 42
Чуйская область – 24
Ошская область – 26
Талаская область – 4
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 27
Джалал-Абадская область – 64
Баткенская область – 29.