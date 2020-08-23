В Кыргызстане за сутки 134 новых случая COVID-19, выздоровел - 341 человек

В Кыргызстане на 23 августа за сутки зарегистрировано 134 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 33

Ош – 3

Чуйская область – 12

Ошская область - 21

Таласская область – 5

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 27

Баткенская область - 9.

За весь период пандемии зафиксировано 43 023 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 36 397 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 341:

Бишкек – 120

Ош – 42

Чуйская область – 24

Ошская область – 26

Талаская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область – 64

Баткенская область – 29.