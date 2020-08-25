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В Минздраве КР новая должность - заместитель министра по цифровизации

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- Оксана Гут
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В Минздраве КР появилась новая должность заместителя министра по цифровизации. Об этом на брифинге 25 августа сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

"В сфере здравоохранения во время пандемии возникли проблемы с проведением мониторинга и оперативной обработки данных по пациентам. В связи с этим, введена должность заместителя министра по цифровизации министерства здравоохранения", - сказал он.

По словам премьера, в настоящее время правительство намерено завершить совершенствование порталов, полноценное внедрение единой базы данных и внедрение ряда других широкомасштабных информационных технологий в ведомстве.

Также Боронов отметил, что правительство на прошлой неделе приняло два документа на государственном уровне:

  1. план действий правительства по обеспечению социальной стабильности, устойчивости экономики и поддержке доходов населения;
  2. план мероприятий по подготовке к возможной второй волне пандемии COVID-19 в осенне-зимний период 2020/2021 года.

"Пандемия COVID-19 стала проблемой не только нашей страны, но и всего мира. Опыт всех государств для борьбы с ним, симптомы заболевания, разработанные протоколы, алгоритмы, лабораторные вакцины и все экономические проблемы превратились в мировые проблемы. Поэтому все государства вынуждены вносить в свои планы кардинальные изменения", - подчеркнул Боронов.


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URL: https://www.vb.kg/391378
Теги:
Кубатбек Боронов, Минздрав, правительство, Кыргызстан, экономика, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (689 материалов)
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