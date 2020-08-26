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Минздрав призывает кыргызстанцев поучаствовать в вакцинации против гриппа

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- Оксана Гут
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Министерство здравоохранения призывает кыргызстанцев поучаствовать в вакцинации против гриппа.

"Близятся сезонные заболевания гриппом. Во второй половине сентября уже ожидается поступление первой партии противогриппозной вакцины. Нужно подготовиться к этому периоду, смотреть за состоянием своего здоровья. Призыв активно участвовать в нашей профилактической кампании. Дополнительно прорабатывается вопрос о приобретении пневмококковой вакцины, эта инфекция тоже очень опасна. Я призываю граждан участвовать в вакцинации против гриппа. Это несомненно снизит нагрузку для медучреждений предстоящей осенью и поможет нам легче справиться с последствиями covid-19", - заявил на брифинге 26 августа замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он напомнил кыргызстанцам про ранее принятые санитарные нормы.

"Все меры остаются - масочный режим, социальное дистанцирование, личная и общественная гигиена. Антисептики доступны, про них не нужно забывать", - отметил Усенбаев.

Он также подчеркнул важность соблюдения эпидемиологических требований в школах. По его словам, минздрав совместно с минобразования разрабатывает и согласовывает алгоритмы, дает рекомендации по организации безопасного процесса образования.

"Как вы знаете, некоторые страны уже начали учебный год. И там среди школьников наблюдаются вспышки коронавируса. Чтобы такой ситуации не допустить в Кыргызстане, мы принимаем все профилактические меры, проводим противоэпидемиологические мероприятия. Каждый родитель должен ознакомиться с санитарно-противоэпидемическими правилами и всеми требованиями, которые нужно соблюдать. Нужно требовать от школы обеспечение безопасности детей. Нужно прислушаться ко всем правилам и мы избежим вспышки", - сказал замминистра.

Что касается режима работы внешкольных занятий (музыка, хореография), то по ним будут отдельные правила.

Для деятельности экономических объектов правила остаются те же, чтобы были приняты ранее.


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URL: https://www.vb.kg/391408
Теги:
вакцина, грипп, санитария, Кыргызстан, иммунопрофилактика, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (693 материалов)
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