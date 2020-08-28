За прошедшие сутки в стране не зафиксированы случаи смерти от коронавируса

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 28 августа заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Так, на сегодня количество зарегистрированных летальных случаев от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, составляет 1058. Из них 264 человека скончались от лабораторно подтвержденного COVID-19.

По данным Минздрава, в стационарах продолжают лечение 810 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 4744 пациента.

"Распространение заражения COVID-19 продолжается. В регионах страны еще достаточно высокие показатели. Поэтому мы должны продолжать придерживаться санитарных правил. Сейчас очень мало людей в общественных местах носят маски, несмотря на проводимые рейды. Эти требования должны жестко выдерживаться. Также мы должны приучать наших детей к ношению масок. Заботиться и быть ответственными за здоровье наших близких. Давайте быть вместе в борьбе с вирусом!", - призвал замминистра.