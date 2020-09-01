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Турсунбай Бакир уулу просит ЦИК не регистрировать "Бутун Кыргызстан"

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- Екатерина Улитина
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Турсунбай Бакир уулу обратился в Центральную избирательную комиссию с требованием не регистрировать список кандидатов от партии "Бутун Кыргызстан". Обращение последовало после конфликта Турсунбай Бакир с лидером партии Адаханом Мадумаровым.

- При формировании списков кандидатов произошла подмена документов. Я обратился в ЦИК, чтобы они рассмотрели эту ситуацию. Была создана рабочая комиссия. Вчера они рассмотрели мои доводы и доводы партии. Ожидается, что сегодня будет принято решение, которое обсудят на заседании ЦИК, - прокомментировал VB.KG Турсунбай Бакир уулу.

Он добавил, что если не найдет справедливости в ЦИК, будет вынужден обратиться в судебные инстанции.

Напомним, Турсунбай Бакир уулу участвовал в качестве кандидата на съезде партии "Бутун Кыргызстан". Позже он собрал пресс-конференцию на которой сообщил, что после съезда был составлен новый список кандидатов. Многие члены партии обнаружили, что их поменяли местами или убрали из списка.


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URL: https://www.vb.kg/391552
Теги:
Адахан Мадумаров, Турсунбай Бакир уулу, выборы, Кыргызстан
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Сюжет: Выборы-2020 (67 материалов)
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