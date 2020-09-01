В Кыргызстане на 1 сентября 60 новых случаев COVID-19, выздоровевших - 190

В Кыргызстане на 1 сентября зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 13

Ош – 1

Чуйская область – 2

Ошская область - 7

Таласская область - 3

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область - 16.

За весь период пандемии зафиксировано 43 958 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 38 649 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 190 человек:

Бишкек – 106

Ош – 18

Чуйская область – 5

Ошская область – 14

Талаская область – 9

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 19

Баткенская область – 13.