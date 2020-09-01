В Кыргызстане на 1 сентября 60 новых случаев COVID-19, выздоровевших - 190

В Кыргызстане на 1 сентября зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 13
Ош – 1
Чуйская область – 2
Ошская область - 7
Таласская область - 3
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область – 14
Баткенская область - 16.
За весь период пандемии зафиксировано 43 958 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 38 649 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 190 человек:
Бишкек – 106
Ош – 18
Чуйская область – 5
Ошская область – 14
Талаская область – 9
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 19
Баткенская область – 13.