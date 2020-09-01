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Боронов: Перед школьниками, родителями и учителями стоят новые вызовы

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- Оксана Гут
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В школах Кыргызской Республики должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила. Об этом сказал премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в начале учебного года только первоклассники будут обучаться в обычном режиме, посещая школу.

Глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года и Днем знаний, пожелав им больших успехов в учебе.

"В новом учебном году перед школьниками, родителями и учителями стоят новые вызовы, связанные с переходом на дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в процесс обучения. Это требует приобретения новых навыков, полезных привычек, нового взгляда на систему образования. Желаю больших успехов школьникам, стремитесь к знаниям, интересуйтесь наукой и новыми технологиями, будьте активными и исполнительными", - сказал он.

В ходе заседания была обсуждена эпидемиологическая ситуация в регионах страны. Как было отмечено, по республике закрыты все дневные стационары, а в ряде областях завершен ремонт медицинских учреждений, в некоторых районах строительные работы на этапе завершения.


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URL: https://www.vb.kg/391574
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (706 материалов)
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