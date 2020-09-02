В Кыргызстане 78 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 246 человек

В Кыргызстане на 2 сентября зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 23
Ош – 1
Чуйская область – 10
Ошская область - 3
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область - 12.
За весь период зафиксировано 44 036 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели за это время 38 895 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 246 человек:
Бишкек – 137
Ош – 8
Чуйская область – 7
Ошская область – 11
Талаская область – 4
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 31
Баткенская область – 19.