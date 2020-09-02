В Кыргызстане 78 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 246 человек

В Кыргызстане на 2 сентября зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 23

Ош – 1

Чуйская область – 10

Ошская область - 3

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область - 12.

За весь период зафиксировано 44 036 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели за это время 38 895 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 246 человек:

Бишкек – 137

Ош – 8

Чуйская область – 7

Ошская область – 11

Талаская область – 4

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 31

Баткенская область – 19.