Погода
$ 78.04 - 78.39
€ 92.35 - 93.52

В КР 1120 детей болели COVID-19. Минздрав готовит детские стационары

88  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минздрав с самого начала пандемии COVID-19 в плановом порядке проводит мероприятия по диагностике и лечению коронавирусной инфекции среди детей. Об этом на брифинге 2 сентября заявила заведующая кафедры педиатрии с курсом анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова Венера Шукурова.

Она отметила, что рабочая экспертная группа разработала 4-ую версию временного клинического руководства лечения взрослых. В нем отдельная глава посвящена заболеванию среди детей - изложен мультисистемный воспалительный синдром у детей, который связан с COVID-19, схожий с синдромом Кавасаки. Также приказом Минздрава №658 от 26 августа создана отдельная мульдисциплинарная экспертная группа по разработке клинического протокола мультивоспалительного синдрома среди детей.

Подготовлены по стране 5 детских стационаров:

  1. Национальный центр охраны материнства и детства
  2. Детская больница в Кара-Суу
  3. Ошская межобластная детская больница
  4. Городская детская клиническая больница Скорой медицинской помощи г. Бишкек
  5. Республиканская клиническая инфекционная больница.

"Готовы детские отделения территориальных больниц страны. Общее количество коек для детей - 2 356", - сообщила Шукурова.

По статистике на август 2020 г. по заболеваемости коронавирусной инфекцией детей до 14 лет, зарегистрировано 1120 детей. В том числе, до 1 года - 117, от 1 года до 5 лет - 354, от 5 лет до 14 - 649.

По данным Минздрава, заболеваемости пневмонией среди детей за 6 месяцев в сравнении с тем же периодом 2019 года имеет тенденцию к снижению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391602
Теги:
дети, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (710 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  