В КР 1120 детей болели COVID-19. Минздрав готовит детские стационары

Минздрав с самого начала пандемии COVID-19 в плановом порядке проводит мероприятия по диагностике и лечению коронавирусной инфекции среди детей. Об этом на брифинге 2 сентября заявила заведующая кафедры педиатрии с курсом анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова Венера Шукурова.

Она отметила, что рабочая экспертная группа разработала 4-ую версию временного клинического руководства лечения взрослых. В нем отдельная глава посвящена заболеванию среди детей - изложен мультисистемный воспалительный синдром у детей, который связан с COVID-19, схожий с синдромом Кавасаки. Также приказом Минздрава №658 от 26 августа создана отдельная мульдисциплинарная экспертная группа по разработке клинического протокола мультивоспалительного синдрома среди детей.

Подготовлены по стране 5 детских стационаров:

Национальный центр охраны материнства и детства Детская больница в Кара-Суу Ошская межобластная детская больница Городская детская клиническая больница Скорой медицинской помощи г. Бишкек Республиканская клиническая инфекционная больница.

"Готовы детские отделения территориальных больниц страны. Общее количество коек для детей - 2 356", - сообщила Шукурова.

По статистике на август 2020 г. по заболеваемости коронавирусной инфекцией детей до 14 лет, зарегистрировано 1120 детей. В том числе, до 1 года - 117, от 1 года до 5 лет - 354, от 5 лет до 14 - 649.

По данным Минздрава, заболеваемости пневмонией среди детей за 6 месяцев в сравнении с тем же периодом 2019 года имеет тенденцию к снижению.