Ушли на выборы: Депутаты займутся личными делами, а мы будем за это платить

Генпрокуратура должна отреагировать на незаконное решение Жогорку Кенеша о продлении каникул для депутатов. Об этом VB.KG заявил эксперт по вопросам государственного управления Шерадил Бактыгулов.

Напомним, сегодня, собравшись по сути на первое пленарное заседание после летних каникул, парламентарии большинством голосов решили приостановить свою работу до 2 октября. Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков аргументировал такую инициативу подготовкой к выборам. Мол, многие нынешние нардепы намерены попасть и в следующий созыв, и было бы не справедливо "по отношению к избирателям" продолжать им активную депутатскую деятельность, тем самым использовать высокую трибуну для агитации.

Остальным, кто не баллотируется на очередной срок, видимо, тоже ради справедливости разрешили не работать.

Редакция по этому поводу обратилась за комментариями к эксперту Шерадилу Бактыгулову. Он считает, что решение Жогорку Кенеша о продлении своих каникул "абсолютно ненормальное с точки зрения госуправления".

"Это нонсенс. Сейчас депутаты должны рассматривать проект закона о республиканском бюджете на следующий год. Он уже поступил в парламент, как можно проигнорировать главный финансовый документ страны? Специально оставляют следующему созыву? Ряд других нормативных актов ждут своего принятия. Работа должна вестись. Что делать, если срочная инициатива со стороны правительства поступит? Ожидается вторая волна коронавируса, депутатам тоже необходимо внести свой вклад в подготовку к борьбе с пандемией", - возмущен политолог.

Бактыгулов раскритиковал и причину, по которой парламентарии решили не работать больше до выборов.

"50-60 из 120 депутатов желают участвовать в выборах следующего созыва, но это не оправдание, чтобы не работать. Депутатство – это же оплачиваемый труд. До этого у них были каникулы – тоже оплачиваемые.

Теперь получается, что нардепы будут заниматься личными делами – партийными, а мы – налогоплательщики будем оплачивать их зарплату, транспорт, командировки в регионы. Это злоупотребление властью. Хорошо, не могут работать кандидаты, так пусть сдадут мандаты,

если так хотят, если уверены, что пройдут на выборах. Это, по крайней мере, была бы честная игра. Иначе нарушается и право других депутатов - их коллег", - высказался эксперт.

Политолог уверен, что депутаты не только злоупотребили властью, но и нарушили Конституцию.

"Конституционные законы определяют регламент работы Жогорку Кенеша. В них прописано, когда начинается сессия созыва, а когда заканчивается. Есть такое понятие как иерархия законов. Постановление парламента в этом случае ниже Конституции, оно противоречит вышестоящему нормативно-правовому акту. Значит не должно было приниматься. Сейчас на решение парламента должно поступить прокурорское реагирование. Либо любой гражданин, правозащитник может через суд признать это постановление незаконным. Решение о продлении каникул – это показатель незнания законов Кыргызстана депутатами и абсолютное игнорирование интересов граждан", - заключил Шерадил Бактыгулов.