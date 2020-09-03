Премьер-министр потребовал ускорить выплату компенсаций медикам

Премьер-министр Кубатбек Боронов потребовал ускорить выплату компенсаций медикам, заразившимся COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Необходимо ускорить выплату компенсаций семьям погибших медицинских работников, и тем, кто сам заразился коронавирусной инфекцией на работе, спасая жизни сограждан",- отметил премьер-министр.

Вместе с тем, глава правительства отметил необходимость рассмотрения вопроса снижения нагрузки для медицинских работников.

- В связи со спадом заражения, у врачей уменьшилась нагрузка. Следует пересмотреть график их работы, дав им возможность отдохнуть. В случае второй волны распостранения коронавирусной инфекции, врачи и медицинские сестры должны быть готовы к сложной работе. Уставший человек не может эффективно работать и помогать больным, - сказал Кубатбек Боронов.

Он подчеркнул, что хотя сейчас в республике наблюдается спад распространения коронавирусной инфекции, есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии. По каждому такому случаю Боронов поручил провести консилиум врачей.

- Сейчас по республике наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Однако, до сих пор есть те, кто тяжело переносит болезнь и находится в реанимации. К примеру, только в городе Бишкеке таких 18 человек. Для нас важна жизнь каждого гражданина. Поручаю руководству Министерства здравоохранения провести консилиум врачей с выездом на место, определить степень тяжести заболевания и способ лечения каждого больного. К каждому должен быть проявлен индивидуальный подход с учетом возможного наличия сопутствующих заболеваний", - сказал Кубатбек Боронов.