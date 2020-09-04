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Дыхательная гимнастика важна для пациентов переболевших COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за все время пандемии коронавирусом заразились 44 тысячи 227 человек. Это зарегистрированные случаи. Но есть те, кто лечился дома самостоятельно. Им, в том числе, крайне необходимы восстановительные процедуры.

Инструктор по лечебной физической культуре Светлана Курбанова рассказала, какие именно.

"В последнее время лечебная физическая культура широко применяется в медицине. Она включает в себя целый комплекс упражнения, но я бы после COVID-19 порекомендовала дыхательную гимнастику. Ее цель - восстановить функцию легких. Пациенты, занимающиеся гимнастикой, чувствуют себя лучше. Упражнения в домашних условиях рекомендую делать легкие, в проветриваемом помещении, в нестесняющей движения одежде, можно и на улице. Если возникли трудности, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Можно заниматься дыхательной гимнастикой по методу Стрельниковой или Бутейко. В 4-ом протоколе лечения коронавирусной инфекции детально расписаны упражнения. Эта методика очень эффективна, и практически не имеет противопоказаний", - отметила Курбанова на брифинге 4 сентября.

Также она сообщила, что особых профилактик от коронавируса для детей нет.

"Но так как мы видим, что уже многие детки болеют, я рекомендую закаливание, активные игры, плавание. Всем рекомендую гулять, больше свежего воздуха, не засиживаться "на лавочке", - заключила инструктор.

По данным Минздрава, на сегодня коронавирус был зафиксирован у 1254 детей до 15 лет.


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URL: https://www.vb.kg/391677
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (721 материалов)
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