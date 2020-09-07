На 7 сентября от коронавируса в КР лечатся 3605 человек

В Кыргызстане за сутки не зарегистрировано новых случаев смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 7 сентября сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его данным, на сегодня на стационарном лечении находится 601 пациент. Амбулаторно лечатся от коронавируса – 3004 пациента,1791 из них в Бишкеке.

"Цифры показывают, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно напряженной. Многие люди продолжают лечиться от коронавируса. Поэтому требования Минздрава по соблюдению санитарных правил остаются актуальными", - отметил Усенбаев.