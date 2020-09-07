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На 7 сентября от коронавируса в КР лечатся 3605 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за сутки не зарегистрировано новых случаев смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 7 сентября сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его данным, на сегодня на стационарном лечении находится 601 пациент. Амбулаторно лечатся от коронавируса – 3004 пациента,1791 из них в Бишкеке.

"Цифры показывают, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно напряженной. Многие люди продолжают лечиться от коронавируса. Поэтому требования Минздрава по соблюдению санитарных правил остаются актуальными", - отметил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/391740
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (725 материалов)
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