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Реабилитация после COVID-19: Легкие полностью восстановятся сами

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- Оксана Гут
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Не заниматься самолечением в борьбе с COVID-19 призвал главный внештатный пульмонолог МЗ КР Талант Сооронбаев.

Он напомнил, что Кыргызстан принял четвертый протокол лечения коронавируса, который был основан на лучших практиках других стран.

"В этой версии клинического руководства есть все разделы по лечению коронавируса амбулаторно и в домашних условиях у всех пациентов. Главное - ни в коем случае не заниматься самолечением, какое бы не было течение болезни. Антибиотики не являются основными лекарствами, мы должны резко уменьшить их назначение, они не применяются против вируса. То же самое касается гормональных - могут быть побочные действия. Их назначение должны делать только врачи", - сообщил Сооронбаев.

По его словам, одни из важных разделов протокола - реабилитация.

"О ней все прописано в клиническом руководстве. Реабилитация обязательна для всех переболевших COVID-19. Не обязательно ложиться в больницу. Мы создали команду реабилитологов, инструкторов, медсестер. Информация будет доступна в соцсетях, каждый кто переболел, сможет увидеть доступные видеоролики. И помните, легкие полностью восстановятся сами. Не нужно слушать чьи-то советы и выбирать лекарства, а нужно исполнять простые рекомендации, которые помогут восстановить здоровье", - заключил главный внештатный пульмонолог Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/391742
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, иммунопрофилактика, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (727 материалов)
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