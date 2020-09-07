"Завершить начатое". Зачем депутаты ЖК вновь идут на выборы

Для депутатов отпуск - это понятие относительное, потому что они всегда работают. Об этом в интервью VB.KG сказала депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Напомним, решение парламента о продлении своих каникул до 2 октября вызвало возмущение в общественности. Активисты и политологи заявили, что нардепы должны были продолжить свою деятельность и рассмотреть важные для страны нормативные акты, а также внести свою лепту в борьбу с коронавирусом.

"Депутаты всегда работают. И в июль, август, если и получается немного отдохнуть, то только урывками. По крайней мере, я могу говорить о себе и о тех депутатах, с которыми близко общаюсь. И сейчас нельзя расценивать это решение, как дополнительные каникулы для парламентариев – это делается для того, чтобы те, кто идут на выборы не использовали высокую трибуну для агитации. Это честно. А депутаты продолжают работать с электоратом", - сообщила парламентарий.

Что касается подготовки к ожидаемой второй волне COVID-19, то Строкова заверила, мол, со стороны законодательства все вопросы подготовлены.

"Мы не должны и не имеем право брать на себя функционал исполнительной ветви власти", - подчеркнула она.

Депутат также прокомментировала информацию о том, что большинство из нынешнего состава ЖК баллотируются в следующий созыв.

"Я на своем примере скажу. Идя в депутаты в прошлый раз, для меня это было неожиданностью. Очень много времени уходит на то, чтобы освоить эту работу, до конца изучить свой функционал. Сейчас мне нужно время, чтобы доделать то, что я начинала в этом созыве. Мне будет легче, потому что я знаю регламент и прочее. Остались те вопросы, которые хотелось бы завершить. (…) Как бы ни говорили, что депутаты ничего не делают – это не так. Большинство парламентариев справляются со своей задачей. Просто хочется решить, как можно больше вопросов, но не успеваешь все сразу", - высказалась Строкова.

Подробнее об обязанностях депутатов и о сокращении их количества в ЖК в видеосюжете.