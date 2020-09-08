В Кыргызстане 68 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 198 человек

В Кыргызстане на 8 сентября зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 13

Чуйская область – 4

Ошская область - 11

Таласская область - 7

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область - 16.

За весь период пандемии зафиксировано 44 526 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 40 158 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 198 человек:

Бишкек – 84

Ош – 4

Чуйская область – 12

Ошская область – 11

Таласская область – 3

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 33

Баткенская область – 33.