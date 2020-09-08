В Кыргызстане 68 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 198 человек

В Кыргызстане на 8 сентября зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 13
Чуйская область – 4
Ошская область - 11
Таласская область - 7
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область - 16.
За весь период пандемии зафиксировано 44 526 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 40 158 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 198 человек:
Бишкек – 84
Ош – 4
Чуйская область – 12
Ошская область – 11
Таласская область – 3
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 33
Баткенская область – 33.