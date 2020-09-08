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За прошедшие сутки в Бишкеке от коронавируса скончался один человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай от коронавируса. Об этом на брифинге 8 сентября сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Пациент с клинико-эпидемиологическим диагнозом COVID-19 скончался в Бишкеке.

За все время пандемии зафиксировано 1062 смерти от коронавируса. В том числе, 265 от лабораторно подтвержденного COVID-19.

По данным Минздрава, на сегодня на стационарном лечении находится 551 пациент (Бишкек - 124), на амбулаторном лечении – 2627 (Бишкек - 1507).


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URL: https://www.vb.kg/391768
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (731 материалов)
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