За прошедшие сутки в Бишкеке от коронавируса скончался один человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай от коронавируса. Об этом на брифинге 8 сентября сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Пациент с клинико-эпидемиологическим диагнозом COVID-19 скончался в Бишкеке.

За все время пандемии зафиксировано 1062 смерти от коронавируса. В том числе, 265 от лабораторно подтвержденного COVID-19.

По данным Минздрава, на сегодня на стационарном лечении находится 551 пациент (Бишкек - 124), на амбулаторном лечении – 2627 (Бишкек - 1507).