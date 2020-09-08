Боронов рассказал о ходе строительно-восстановительных работ в больницах

На 4 сентября строительные работы завершены в 7 больницах. Об этом сегодня, 8 сентября, на брифинге сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

В ряде объектов здравоохранения были проведены строительно-восстановительные работы:

№59 профессиональный лицей в селе Баш-Булак Кара-Сууйского района был перепрофилирован в больницу на 150 койко-мест. Полностью отремонтирована больница на 45 коек в Орловке. В Баткенской области проведен капитальный ремонт старого здания поликлиники и построена больница на 90 коек. Хирургический центр г. Джалал-Абад – 100 койко-мест. Центр медицинского обслуживания в г. Кок-Жангак – 60 койко-мест. Главное отделение областной объединенной больницы в г. Каракол – 150 койко-мест. Районная больница г. Чолпон-Ата – 70 койко-мест.

По словам Боронова, работы в других больницах идут полным ходом.

"Многие критикуют строительство инфекционной больницы в Бишкеке. Следует отметить, что на сегодняшний день строительство больницы завершено на 70%. Это больница построена быстровозводимой специальной конструкцией. Она спроектирована и построена для борьбы с различными инфекционными заболеваниями, включая коронавирус, - сказал он.

Премьер-министр отметил:

"На складе имеется достаточное количество запасов лекарственных средств, информация об их доставке фармкомпаниями обновляется ежедневно. Кроме того, все строящиеся больницы будут полностью оборудованы медицинской техникой и мебелью".