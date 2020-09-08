Боронов рассказал о ходе строительно-восстановительных работ в больницах

На 4 сентября строительные работы завершены в 7 больницах. Об этом сегодня, 8 сентября, на брифинге сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.
В ряде объектов здравоохранения были проведены строительно-восстановительные работы:
По словам Боронова, работы в других больницах идут полным ходом.
"Многие критикуют строительство инфекционной больницы в Бишкеке. Следует отметить, что на сегодняшний день строительство больницы завершено на 70%. Это больница построена быстровозводимой специальной конструкцией. Она спроектирована и построена для борьбы с различными инфекционными заболеваниями, включая коронавирус, - сказал он.
Премьер-министр отметил:
"На складе имеется достаточное количество запасов лекарственных средств, информация об их доставке фармкомпаниями обновляется ежедневно. Кроме того, все строящиеся больницы будут полностью оборудованы медицинской техникой и мебелью".