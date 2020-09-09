В Кыргызстане с начала пандемии от COVID-19 скончались 16 беременных женщин

В Кыргызстане за все время пандемии от коронавируса скончались 16 беременных женщин, 536 - выздоровели. Об этом на брифинге 9 сентября сообщил профессор, акушер-гинеколог Арсен Аскеров.

По его словам, на сегодняшний день из-за снижения количества зараженных COVID-19 среди беременных закрывается отделение обсервации в роддоме №2 Бишкека.

"Беременные женщины с легкой формой коронавируса проходили лечение амбулаторно. Со средней и тяжелой формой болезни находились на стационарном лечении в родильном доме №2. На данный момент, в связи с уменьшением числа случаев заражения, они проходят лечение в инфекционных отделениях. До сегодняшнего дня из стационаров выписаны 536 беременных женщин", - сказал Аскеров.

К сожалению, по данным Минздрава, с начала пандемии было зарегистрировано 16 летальных исходов среди беременных.

"При анализе данных случаев, была диагностирована тяжелая форма коронавируса. Несмотря на все лечебные мероприятия,зарегистрированы случаи смерти. Кроме того, на сегодняшний день были внесены изменения по диагностике и лечению коронавируса у беременных женщин", - проинформировал профессор.