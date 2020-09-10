В ЦИК провели жеребьевку между партиями по определению номеров

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики состоялась жеребьевка по определению номеров, под которыми партии будут размещены в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской республики. Об этом сообщает Центризбирком КР.
Партии расположились в бюллетене в следующем порядке:
1) "Биримдик";
2) "Мекенчил";
3) "Ыйман Нуру";
4) "Мекеним Кыргызстан";
5) "Реформа";
6) "Ата-Мекен";
7) "Замандаш";
8) "Бутун Кыргызстан";
9) "Социал-Демократы";
10) "Мекен Ынтымагы";
11) Партия ветеранов войны а Афганистане;
12) "Ордо";
13) "Бир Бол";
14) "Республика";
15) "Кыргызстан";
16) "Чон Казат"