В ЦИК провели жеребьевку между партиями по определению номеров

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики состоялась жеребьевка по определению номеров, под которыми партии будут размещены в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской республики. Об этом сообщает Центризбирком КР.

Партии расположились в бюллетене в следующем порядке:

1) "Биримдик";

2) "Мекенчил";

3) "Ыйман Нуру";

4) "Мекеним Кыргызстан";

5) "Реформа";

6) "Ата-Мекен";

7) "Замандаш";

8) "Бутун Кыргызстан";

9) "Социал-Демократы";

10) "Мекен Ынтымагы";

11) Партия ветеранов войны а Афганистане;

12) "Ордо";

13) "Бир Бол";

14) "Республика";

15) "Кыргызстан";

16) "Чон Казат"