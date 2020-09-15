На 15 сентября от коронавируса по стране лечатся 2392 человека

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 15 сентября сказал министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По данным Минздрава, всего на сегодняшний день зарегистрировано 1063 смертей от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии.

На стационарном лечении находятся 502 пациента, на амбулаторном лечении – 1890.

По словам Абдикаримова, в стране снижается темп роста заболеваемости COVID-19. Так, по итогам предыдущей недели было зарегистрировано 560 случаев коронавируса, за прошлую неделю - 470.