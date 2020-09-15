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На 15 сентября от коронавируса по стране лечатся 2392 человека

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 15 сентября сказал министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По данным Минздрава, всего на сегодняшний день зарегистрировано 1063 смертей от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии.

На стационарном лечении находятся 502 пациента, на амбулаторном лечении – 1890.

По словам Абдикаримова, в стране снижается темп роста заболеваемости COVID-19. Так, по итогам предыдущей недели было зарегистрировано 560 случаев коронавируса, за прошлую неделю - 470.


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URL: https://www.vb.kg/391989
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (753 материалов)
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