В Кыргызстан поступила первая партия противогриппозных вакцин - 119 663 доз

В Кыргызстан поступила первая партия противогриппозных вакцин в количестве 119 663 доз. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов на брифинге 15 сентября.

"Учитывая предстоящий эпидсезон, и продолжающуюся пандемию короновируса, с целью недопущения осложнений и смертности от гриппа среди населения в предстоящем эпидсезоне Минздравом была запланирована и за счет средств централизованных мероприятий уже закуплена первая партия противогриппозной вакцины 119 663 доз. В настоящее время она распределяется по всем регионам, вакцинация начнется с 16 сентября в г. Бишкек и в Чуйской области, и постепенно во всех регионах страны", - сказал он.

По рекомендации ВОЗ вакцина в первую очередь предназначена для лиц имеющих хронические заболевания, часто болеющим детям, лицам с ослабленным иммунитетом, беременным и лицам старше 65 летнего возраста, детям из детских домов и школ-интернатов, лицам, находящимся в домах престарелых, а также медицинским работникам.

Поступление второй партии вакцины 700 тысяч доз, решится после 21 сентября - после вскрытия тендерных заявок.

Третий этап поступления вакцины ожидается с 27 октября по 1 ноября в размере 70 тысяч доз. Охват профилактической вакцинацией составит 13% населения республики.

Для вакцинации медицинскими работниками ЦСМ, ГСВ, ЦОВП и ФАПов будут приглашены лица входящие в группу риска.

Вакцинация будет проводиться на добровольной и бесплатной основе.

Отмечается, что профилактическая вакцинация предназначена для всех, однако приобретаемая вакцина, не покроет всю потребность, в связи с чем, частным медицинским центрам имеющим лицензию разрешено проводить вакцинацию против гриппа на платной основе.