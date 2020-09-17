В Кыргызстане 81 новый случай COVID-19, выздоровели 107 человек

В Кыргызстане на 17 сентября зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 7
Ош - 4
Чуйская область – 8
Ошская область - 22
Таласская область - 3
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область - 15.
За весь период пандемии было зафиксировано 45 153 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались с выздоровлением 41 317 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:
Бишкек – 52
Чуйская область – 4
Ошская область – 9
Талаская область – 1
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 16.