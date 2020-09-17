В Кыргызстане 81 новый случай COVID-19, выздоровели 107 человек

В Кыргызстане на 17 сентября зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 7

Ош - 4

Чуйская область – 8

Ошская область - 22

Таласская область - 3

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область - 15.

За весь период пандемии было зафиксировано 45 153 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались с выздоровлением 41 317 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:

Бишкек – 52

Чуйская область – 4

Ошская область – 9

Талаская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 16.