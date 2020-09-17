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В Бишкеке и Чуйской области началась вакцинация населения от гриппа

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- Оксана Гут
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В Бишкеке и Чуйской области с 16 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Об этом на брифинге сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Она напомнила, что в страну первой партией поступило более 119 тысяч доз противогриппозной вакцины. Они, со слов Акматовой, уже доставлены во все регионы Кыргызстана. Вторая партия вакцин поступит в Кыргызстан после 21 сентября, а третья - после 27 октября.

Акматова отметила, что в первую очередь вакцину получат уязвимые слои населения: лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, пожилые люди в домах престарелых, дети в школах-интернатах и так далее.

Вакцинация будет проводиться бесплатно на добровольной основе следующим категориям граждан, которые входят в группу риска: граждане с хроническими заболеваниями, беременные, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, медицинские сотрудники и граждане старше 65 лет.

Охватить бесплатной вакциной всех желающих не удастся. Поэтому те, у кого есть возможность, могут обратиться за вакцинацией в частные медцентры на платной основе.


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URL: https://www.vb.kg/392069
Теги:
вакцина, Кыргызстан, иммунопрофилактика, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (760 материалов)
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