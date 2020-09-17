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ООН: "Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 выходит из-под контроля"

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- Виктория Гунгер
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Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что вспышка нового типа коронавируса COVID-19 выходит из-под контроля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он также назвал пандемию коронавируса кризисом, который "не похож ни на один из кризисов в нашей жизни". Генсек добавил, что вакцина от COVID-19 не устранит кризис, который спровоцировала пандемия.

По его словам, это оказало влияние на предстоящую сессию ГА ООН, которая также будет отличаться от других.

"Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус - это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире", - подчеркнул Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что мир приближается к отметке в 1 млн летальных исходов в результате заболевания COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов - умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/392070
Теги:
ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, политика, медицина, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (760 материалов)
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