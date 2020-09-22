"Не испытывайте терпение рабочих и крестьян!"

Разговоры о защите и привлечении иностранных инвестиций в Кыргызстан, на деле зачастую оказываются лишь словами. Как только предприятие получает более или менее приличную сумму денег на развитие, находится орда чиновников и следователей, которые могут загубить любое дело.

В Ошской области более семи месяцев парализована работа предприятия переработки хлопка. Сотня сотрудников ОАО "Араванский хлопковый завод Ак-Була" остались без работы и средств к существованию, на грани банкротства оказались фермеры, которые выращивали хлопок.

Сегодняшняя ситуация закрутилась из-за следователей ГСБЭП при Правительстве КР, которые только на основе своих умозаключений и предположений арестовали счета хлопкозавода.

"Мы, рабочие хлопкозавода, возмущены тем фактом, что следователи из ГСБЭП (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями), сидя в своих уютных кабинетах, высказывают разные предположения, не утруждаясь их доказательством, и решают, будем мы работать или нет, будем мы получать зарплату или нет, будет, на что нашим семьям жить или нет.

Господин премьер-министр, требуем, наведите порядок в своих службах, не позволяйте Вашим чиновникам испытывать терпение рабочих и крестьян", - говорится в открытом письме рабочих на имя Премьер-министра.

История вопроса

Проблемы на старейшем в Кыргызстане заводе, который работает на протяжении нескольких десятков лет, начались в начале 2020 года. Ранее редакция VB.KG уже подробно писала об этой истории.

В начале года российский инвестор ЗАО "Боллард" предоставил заводу кредит в 155 миллионов рублей. Но как только транш поступил в Кыргызстан, им заинтересовались следователи ГСБЭП, посчитав его подозрительным. Руководство отечественного завода и российского инвестора незамедлительно предоставило все документы, подтверждающие чистоту сделки. Казалось бы, на этом вопрос должен был быть исчерпан, но ГСБЭП при Правительстве КР не захотела признавать своих ошибок и предъявило заводу новое обвинение – неуплата налогов в связи с поступлением денег по займам.

"Правоохранительные органы России провели проверку компании и не нашли в ее деятельности противозаконных действий. Тогда ГСБЭП выдвинула новое предположение о том, что хлопкозавод не доплатил налоги, и обратилась в Налоговую службу с требованием провести проверку. Налоговая отказала, указав, что для проверки нет законных оснований", - говорится в письме рабочих завода.

От себя добавим, что Первомайский районный Суд г. Бишкека, а затем и Апелляционная инстанция Суда признали действия следователя ГСБЭП ПК незаконными и отменили его Постановление о проведении налоговой перепроверки завода.

Несмотря на это, счета ОАО "Араванский хлопковый завод Ак-Була" по-прежнему арестованы, работа предприятия парализована, а люди остались без заработка.

Фермеры просят о помощи

От стабильной работы Араванского хлопкого завода "Ак-Була" зависит судьба не только рабочих, но и фермеров Ошской области, которые выращивают хлопок и сдают его на переработку. Ежегодно завод предоставляет им финансирование, чтобы обеспечить себе бесперебойную поставку сырья. В этом году "Ак-Була" так и не перечислил деньги фермерам.

- Мы должны собирать урожай, нам нужны деньги для сбора, для оплаты аренды земельных угодий, которые мы взяли для посева хлопчатника. Целый год трудились, теперь пора собирать урожай, для оплаты сборщикам нужны деньги, раньше завод нас полностью финансировал, теперь денег нет. Мы очень в трудном положении, - пишут фермеры в своем обращении к Полномочному представителю Правительства КР по Ошской области.

Положением крестьянских хозяйств, действительно, отчаянное. Как раз сейчас идет период сбора урожая, но хлопок стоит на полях, потому что собирать его просто некому.

О нарастающей социальной напряженности в этом районе ранее говорилось в статье VB KG. Накопившееся недовольство вылилось в события 20 августа в селе Юсупова Араванского района. Одной из причин такого недовольства, безусловно, могли стать действия ГСБЭП при Правительстве КР. Правительство КР в условиях спада экономики, вызванного пандемией, предпринимает меры по поддержанию предприятий Кыргызстана, а в это время отдельные чиновники заботятся только о собственных амбициях и благополучии. Им нет никакого дела до того, что будет с людьми труда.

Сложившуюся ситуацию как нельзя лучше передают слова из открытого письма рабочих завода: "не позволяйте чиновникам испытывать терпение рабочих и крестьян".