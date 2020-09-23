В Бишкеке проверяют готовность ранее законсервированных дневных стационаров

Вице-мэр Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева проинспектировала готовность дневных стационаров на базе ФОК "Газпром" (ж/м "Арча-Бешик", ул. Жайыл Баатыра, 66), детского сада №8 (ул. Чокморова, 253) и школы №81 (ж/м "Ак-Босого", ул.Профессора Зимы, 262). Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В дневном стационаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" в жилмассиве Арча-Бешик подготовлено 64 койки, 13 кислородных концентраторов

В стационаре на базе школы №81 подготовлено 40 койко-мест, имеются 8 кислородных концентраторов.

Дневной стационар, который был расположен в школе №68, перенесен в детский садик №8. Лечебница рассчитана на 30 койко-мест, в ней есть 5 кислородных концентраторов.

Во всех стационарах заготовлены запасы медикаментов, СИЗов. В муниципалитете отмечают, что медицинское оборудование, койки и другой инвентарь первых дневных стационаров мэрии были бережно сохранены.

Команды медиков подготовлены по алгоритму Минздрава КР диагностики, оценки и лечения КОВИД-19 и пневмонии.

"Дорогие горожане, берегите себя и своих близких! Тщательно следите за самочувствием. Не занимайтесь самолечением!", - призывают в мэрии.