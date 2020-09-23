Погода
$ 79.15 - 79.48
€ 92.87 - 94.12

В Бишкеке проверяют готовность ранее законсервированных дневных стационаров

260  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вице-мэр Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева проинспектировала готовность дневных стационаров на базе ФОК "Газпром" (ж/м "Арча-Бешик", ул. Жайыл Баатыра, 66), детского сада №8 (ул. Чокморова, 253) и школы №81 (ж/м "Ак-Босого", ул.Профессора Зимы, 262). Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В дневном стационаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" в жилмассиве Арча-Бешик подготовлено 64 койки, 13 кислородных концентраторов

В стационаре на базе школы №81 подготовлено 40 койко-мест, имеются 8 кислородных концентраторов.

Дневной стационар, который был расположен в школе №68, перенесен в детский садик №8. Лечебница рассчитана на 30 койко-мест, в ней есть 5 кислородных концентраторов.

Во всех стационарах заготовлены запасы медикаментов, СИЗов. В муниципалитете отмечают, что медицинское оборудование, койки и другой инвентарь первых дневных стационаров мэрии были бережно сохранены.

Команды медиков подготовлены по алгоритму Минздрава КР диагностики, оценки и лечения КОВИД-19 и пневмонии.

"Дорогие горожане, берегите себя и своих близких! Тщательно следите за самочувствием. Не занимайтесь самолечением!", - призывают в мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392238
Теги:
Минздрав, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (777 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  