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В РК разрабатывают вакцину-спрей от COVID-19

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- Виктория Гунгер
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Вакцину против коронавируса, которую можно будет брызгать в нос разрабатывают в Казахстане, пишет Zakon.kz.

Нановакцина находится на стадии доклинических испытаний и включена в список кандидатных вакцин ВОЗ.

"Она распыляется в нос, изготовлена совместно с университетом штата Огайо, на основе наночастиц. Мы ожидаем, что это будет самая безопасная вакцина из предлагаемых кандидатов", - заявил вирусолог-вакцинолог, профессор Кайсар Табынов.

В список вакцин-кандидатов в ВОЗ вошли сразу пять казахстанских разработок, однако, по данным казахстанских специалистов, их всего четыре.

"Те, вакцины, которые совпадают, это одна и та же вакцина. Скорее всего, произошла техническая ошибка с их стороны. Это один препарат, ВОЗ его продублировал. Мы в список ВОЗ включили две вакцины", - пояснил Кайсар Табынов.


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URL: https://www.vb.kg/392249
Теги:
вакцина, ВОЗ, Казахстан, наука, Кыргызстан, медицина
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Сюжет: Коронавирус (777 материалов)
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