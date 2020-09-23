Статистика по COVID-19 на 23 сентября в Кыргызстане

В Кыргызстане на 23 сентября зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 9
Ош - 1
Чуйская область – 8
Ошская область - 24
Таласская область - 3
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область - 29.
За весь период пандемии зафиксировано 45 630 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 41 904 пациента.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 108 человек:
Бишкек – 10
Ош – 11
Чуйская область – 10
Ошская область – 31
Таласская область – 4
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 15.
На стационарном лечении находятся 539 пациентов, на амбулаторном – 1677 пациентов.
За прошедшие сутки не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. На 23 сентября от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 5 случаев:
Бишкек - 1
Ошская область - 1
Баткенская область - 3.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 4 медика, из домашней самоизоляции - 23.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3208 человек, из которых выписались с выздоровлением 2874.