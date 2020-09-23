Статистика по COVID-19 на 23 сентября в Кыргызстане

В Кыргызстане на 23 сентября зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 9

Ош - 1

Чуйская область – 8

Ошская область - 24

Таласская область - 3

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область - 29.

За весь период пандемии зафиксировано 45 630 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 41 904 пациента.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 108 человек:

Бишкек – 10

Ош – 11

Чуйская область – 10

Ошская область – 31

Таласская область – 4

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 15.

На стационарном лечении находятся 539 пациентов, на амбулаторном – 1677 пациентов.

За прошедшие сутки не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. На 23 сентября от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 5 случаев:

Бишкек - 1

Ошская область - 1

Баткенская область - 3.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 4 медика, из домашней самоизоляции - 23.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3208 человек, из которых выписались с выздоровлением 2874.