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"Люди забыли тяжелые дни, забыли про масочный режим"

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- Оксана Гут
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Люди забыли про масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 23 сентября.

Он отметил, что в целом в Кыргызстане на сегодня стабильная эпидемиологическая ситуация. Однако, увеличилось количество заболевших коронавирусом в Баткенской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

"Люди забыли тяжёлые дни. Сейчас повсеместно стали проводить тои. Вернулись в старые времена - забыли про масочный режим и соблюдение социальной дистанции. От вас требуется совсем малость - соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. В свою очередь, правительство делает все возможное, чтобы не было новой вспышки заражения", - сказал премьер-министр.

Боронов также отдельно обратился к политическим партиям, участвующих в предвыборной кампании.

"Во время агитационных работ не соблюдаются такие санитарно-эпидемиологические нормы, как масочный режим, социальное дистанцирование при проведении массовых мероприятий. Это расценивается как безответственность. Призываю вас не ставить собственные интересы выше интересов страны, уважать друг друга, не поддаваться провокациям и проводить все свои действия в рамках закона", -призвал политиков глава правительства.


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URL: https://www.vb.kg/392272
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, той, коронавирус, маски, карантин
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Сюжет: Коронавирус (779 материалов)
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