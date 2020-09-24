По нарушениям избирательного законодательства КР ведется 82 уголовных дела

По нарушениям избирательного законодательства в Кыргызстане зарегистрировано всего 82 уголовных дела. Об этом на пресс-конференции 24 сентября сообщил представитель Генеральной прокуратуры КР Нурлан Дюшембиев Нурлан.

По его данным, по поступившим в органы прокуратуры из 27 обращений относительно нарушения избирательного законодательства, в ЕРПП зарегистрировано 8 фактов. В частности по ст. 193 УК КР Нарушения порядка финансирования избирательной кампании, ст. 195 УК КР Фальсификации избирательных документов, по ст. 87 Кодекса о проступках - Злоупотребление административным ресурсом.

Списано в номенклатурное дело - 7, направлено в ЦИК - 9, вынесено актов прокурорского реагирования - 3, нарушения не подтвердились - 5.

По нарушениям избирательного законодательства по итогам мониторинга СМИ и интернет-ресурсов выявлено 59 нарушений. Из них органами прокуратуры - 34.

По итогам рассмотрения зарегистрированы в ЕРПП 27 фактов: о преступлении -19, о проступках - 8.

Списано в номенклатурное дело 17, направлено в ЦИК - 5, внесено актов прокурорского реагирования - 3, нарушения не подтвердились по 4 фактам, на стадии рассмотрения 3 материала.

Всего зарегистрировано 82 уголовных дела, по Кодексу о проступках - 46. В том числе по фактам подкупа избирателей - 40 дел.