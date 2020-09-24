Погода
$ 79.20 - 79.54
€ 92.87 - 94.12

По нарушениям избирательного законодательства КР ведется 82 уголовных дела

135  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По нарушениям избирательного законодательства в Кыргызстане зарегистрировано всего 82 уголовных дела. Об этом на пресс-конференции 24 сентября сообщил представитель Генеральной прокуратуры КР Нурлан Дюшембиев Нурлан.

По его данным, по поступившим в органы прокуратуры из 27 обращений относительно нарушения избирательного законодательства, в ЕРПП зарегистрировано 8 фактов. В частности по ст. 193 УК КР Нарушения порядка финансирования избирательной кампании, ст. 195 УК КР Фальсификации избирательных документов, по ст. 87 Кодекса о проступках - Злоупотребление административным ресурсом.

Списано в номенклатурное дело - 7, направлено в ЦИК - 9, вынесено актов прокурорского реагирования - 3, нарушения не подтвердились - 5.

По нарушениям избирательного законодательства по итогам мониторинга СМИ и интернет-ресурсов выявлено 59 нарушений. Из них органами прокуратуры - 34.

По итогам рассмотрения зарегистрированы в ЕРПП 27 фактов: о преступлении -19, о проступках - 8.

Списано в номенклатурное дело 17, направлено в ЦИК - 5, внесено актов прокурорского реагирования - 3, нарушения не подтвердились по 4 фактам, на стадии рассмотрения 3 материала.

Всего зарегистрировано 82 уголовных дела, по Кодексу о проступках - 46. В том числе по фактам подкупа избирателей - 40 дел.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392304
Теги:
выборы, нарушения, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Генеральная прокуратура, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (110 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  