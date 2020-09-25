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В Кыргызстане 175 новых случаев COVID-19! Статистика на 25 сентября

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 25 сентября зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 18

Ош – 22

Чуйская область – 5

Ошская область - 50

Таласская область - 7

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область – 22

Баткенская область - 41.

За весь период пандемии зафиксировано 45 932 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 42 147 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 142 человека:

Бишкек – 51

Ош – 5

Чуйская область – 12

Ошская область – 23

Таласская область – 6

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область – 12.

На стационарном лечении находятся 643 пациента, на амбулаторном – 1641 пациент.

За прошедшие сутки не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. На 25 сентября всего от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 13 случаев в:

г. Бишкек – 4

Ошской области – 2

г. Ош – 1

Джалал-Абадской области – 2

Баткенской области – 4.

За сутки выписаны из стационаров 5 медиков, а из домашней самоизоляции 17.

За весь период пандемии заразились COVID-19 3 227 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2918.


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URL: https://www.vb.kg/392323
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (784 материалов)
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