В Кыргызстане 175 новых случаев COVID-19! Статистика на 25 сентября

В Кыргызстане на 25 сентября зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 18
Ош – 22
Чуйская область – 5
Ошская область - 50
Таласская область - 7
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область – 22
Баткенская область - 41.
За весь период пандемии зафиксировано 45 932 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 42 147 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 142 человека:
Бишкек – 51
Ош – 5
Чуйская область – 12
Ошская область – 23
Таласская область – 6
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область – 12.
На стационарном лечении находятся 643 пациента, на амбулаторном – 1641 пациент.
За прошедшие сутки не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. На 25 сентября всего от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 13 случаев в:
г. Бишкек – 4
Ошской области – 2
г. Ош – 1
Джалал-Абадской области – 2
Баткенской области – 4.
За сутки выписаны из стационаров 5 медиков, а из домашней самоизоляции 17.
За весь период пандемии заразились COVID-19 3 227 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2918.