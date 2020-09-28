Врач о второй волне COVID-19: Мы ничего не сделали, чтобы ее не было

Никто не желает возникновения второй волны COVID-19, но мы ничего не сделали, чтобы ее не было. Таким мнением поделился молодой, но известный в Бишкеке врач Эрмек Исмаилов.

"Последние два дня количество звонков на мой телефон начало снова увеличиваться. Причина: симптомы ковид – 19. Ожидаемо? Да! Почему? Пик заболеваемости коронавируса пришелся на 19 июля, когда за один день зарегистрировали 2284 пациентов с ковид и с осложненным пневмонитом. После, пошел спад и 14 сентября в Кыргызстане уже зарегистрировали 47 случаев. Основное количество граждан Кыргызстана начало возвращаться к обычной жизни. То есть, возобновились свадьбы, поминки, посиделки в кафе-ресторанах, ночных заведениях. За это время коронавирус куда-то ушёл? Конечно, нет. Он был, есть и не скоро исчезнет, нам необходимо привыкнуть жить вместе с вирусом. Носить маски, обрабатывать руки и сохранять социальную дистанцию", - написал медик в своем Telegram-канале.

Исмаилов отметил, что наивно надеяться на то, что не будет второй волны COVID-19, так как граждане сами нарушили все возможные режимы.

"На сегодняшний день в Европе бьют тревогу о второй волне, у нас все готовятся к выборам и забыли о вирусе. Во время агитации почти никто не соблюдает санитарные нормы (не носят маски, забыли о социальной дистанции 1,5- 2 метра, не обрабатывают руки санитайзером). Учитывая последние случаи коронавируса, вторая волна началась, дальше количество зарегистрированных случаев будет только расти", - считает молодой врач.

Что делать?

Новых рекомендаций нет. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки с мылом и обрабатывайте санитайзером. Поддерживайте свой иммунитет (правильное питание, спорт, прогулка возле дома, проветривайте помещения).

"В конце хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос. Могут ли люди переболевшие коронавирусом заболеть повторно? По зарубежным данным, были случаи повторного заражения, но они единичны. Даже если вы не заразились повторно, это не означает, что вы не должны соблюдать санитарные нормы. Повторюсь, нам необходимо научиться жить с вирусом. Берегите себя!", - заключил Исмаилов.

Во время вспышки коронавируса в Кыргызстане Эрмек Исмаилов работал хирургом в спецбольнице, активно вел консультации в соцсетях. С его непосредственным участием в Telegram был создан канал медиков, куда могли обращаться граждане за компетентными консультациями. Его личный Telegram-канал насчитывает более 4,5 тысяч подписчиков.