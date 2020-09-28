За прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек в Ошской области

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом на пресс-конференции 28 сентября сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новый случай летального исхода от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Ошской области.

Всего за весь период от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1064 человека.

"Эпидситуация остается напряженной, циркуляция вируса в обществе продолжается. Вирус мы находим, соответственно нужно быть предельно осторожными", - отметил Усенбаев.

По его данным, с 21 по 27 сентября проведено 5387 лабораторных тестов ПЦР.

На стационарном лечении находятся 700 пациентов, на амбулаторном – 1520 пациентов.