Погода
$ 79.53 - 79.78
€ 92.67 - 93.35

За прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек в Ошской области

72  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом на пресс-конференции 28 сентября сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новый случай летального исхода от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Ошской области.

Всего за весь период от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1064 человека.

"Эпидситуация остается напряженной, циркуляция вируса в обществе продолжается. Вирус мы находим, соответственно нужно быть предельно осторожными", - отметил Усенбаев.

По его данным, с 21 по 27 сентября проведено 5387 лабораторных тестов ПЦР.

На стационарном лечении находятся 700 пациентов, на амбулаторном – 1520 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392387
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (788 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  