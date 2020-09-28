В Кыргызстане 1254 ребенка были заражены коронавирусом

На 1 сентября в Кыргызстане среди детей было выявлено 1254 случая коронавируса. Об этом на пресс-конференции 28 сентября сказала и.о. начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Нургуль Ибраева.
Среди заболевших детей:
до 1 года – 123;
от 1 года до 6 лет – 434;
от 6 до 14 лет – 697.
"Что касается пневмонии, то в прошлом году у детей было выявлено 1568 случаев, в этом году наполовину меньше", - отметила она.
По данным Минздрава, в настоящее время для лечения детей с COVID-19 готовы 5 детских стационаров:
Кроме этого, все территориальные больницы на местах развернули койки в детских отделениях. Так, всего для детей по республике подготовлены 2356 коек.