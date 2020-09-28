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В Кыргызстане 1254 ребенка были заражены коронавирусом

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- Оксана Гут
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На 1 сентября в Кыргызстане среди детей было выявлено 1254 случая коронавируса. Об этом на пресс-конференции 28 сентября сказала и.о. начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Нургуль Ибраева.

Среди заболевших детей:

до 1 года – 123;

от 1 года до 6 лет – 434;

от 6 до 14 лет – 697.

"Что касается пневмонии, то в прошлом году у детей было выявлено 1568 случаев, в этом году наполовину меньше", - отметила она.

По данным Минздрава, в настоящее время для лечения детей с COVID-19 готовы 5 детских стационаров:

  1. Национальный центр охраны материнства и детства;
  2. Детская городская больница Скорой помощи (№3, Бишкек);
  3. Ошская межобластная клиническая детская больница;
  4. Кара-Суйская детская больница;
  5. Республиканская инфекционная больница (Бишкек).

Кроме этого, все территориальные больницы на местах развернули койки в детских отделениях. Так, всего для детей по республике подготовлены 2356 коек.


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URL: https://www.vb.kg/392392
Теги:
дети, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (793 материалов)
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