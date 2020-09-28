По КР развернуты 1498 койко-мест, они готовы к приему пациентов с COVID-19

На сегодня по стране развернуты 1498 койко-мест, они готовы к приему пациентов с COVID-19. Об этом на пресс-конференции 28 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В том числе, по его данным, 193 реанимационные койки. К лечению пациентов с коронавирусом привлечены 95 врачей и 155 других медицинских работников.

Представители Минздрава напомнили, что в настоящее время перепрофилированы 8 медучреждений для приема больных COVID-19, также ведется строительство трех инфекционных больниц - в Бишкеке, Оше на 100 коек и в Нарыне на 70 мест.

К слову о причине задержки строительства "инфекционок", Нурболот Усенбаев переадресовал этот вопрос Госстрою. Мол, строительство ведется под контролем Госстроя, и отвечать за сроки сдачи объекта должен он.

Что касается обеспечения медицинскими аппаратами, то замминистра заявил, что в больницах страны задействовано 2853 кислородных концентратора, 276 аппаратов ИВЛ готовы к работе, есть запасы тест-систем и реагентов для проведения около 120 тыс тестов на коронавирус.

В ходе пресс-конференции стало известно, что в пандемию за недостатки в работе, за плохую организацию в медицинских учреждениях были уволены 8 руководителей, 8 руководителей получили строгие выговоры.

"На сегодняшний день при разработке 4-го протокола были учтены все ранее выявленные недостатки. В его разработке участвовали врачи-практики непосредственно работавшие с коронавирусом", - отметила и.о. начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева.

По ее словам, коронавирус это болезнь, которая практически поражает сосуды всех органов и систем. Больше всего жалоб у граждан, переболевших COVID-19, на слабость, сонливость и осложнения в связи с диабетом. Отмечается высокий уровень артериального давления.