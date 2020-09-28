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В КР рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов

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- Оксана Гут
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Мы можем избежать введения непопулярных карантинных мер. Об этом на пресс-конференции 28 сентября заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Введение карантина в масштабе страны – ответственное мероприятие, которое вводится 1 раз в начале распространения инфекции. Это необходимо, чтобы подготовить организации здравоохранения. Теперь все будет зависеть от нашего общества, которое должно придерживаться санитарно-эпидемиологических норм. Это масочный режим и социальная дистанция. Тогда можно избежать карантинных мер, которые не очень популярны. Но это уже зависит от каждого из нас", - отметил замминистра.

По словам Усенбаева, наступил тот момент, когда можно делать замечания друг другу по несоблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Замминистра также ответил на вопросы, касаемо возобновления деятельности в традиционном формате школ и детских садов.

"На сегодняшний день совместно с министерством образования были разработаны алгоритмы, которые сейчас работают. В частных детских садах небольшое количество детей и есть все условия для соблюдения санитарных требований. А в государственных детсадах количество детей большое и каждому нужен индивидуальный подход, поэтому данный вопрос пока рассматривается. Кроме того, рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов, в случае если будут соблюдены все меры - масочный режим и социальное дистанцирование. Обучение других классов и студентов высших учебных заведений будет рассматриваться в следующих этапах", - сообщил Нурболот Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/392400
Теги:
детский сад, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (793 материалов)
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