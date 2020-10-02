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СРОЧНО: Урожай хлопка гибнет! ГСБЭП блокирует работу Араванского завода

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- Екатерина Улитина
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Урожай хлопка в Араванском районе может погибнуть в связи с тем, что завод не может начать переработку сырца из-за того, что все счета завода арестованы. Об этом VB.KG сообщили фермеры и работники завода.

"В Ошской области начался массовый сбор хлопка сырца. Крестьяне везут хлопок на ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-була" и складируют его в бунты. На 1 октября 2020 года на заводе скопилось уже более тысячи тонн хлопка сырца. Завод не может начать его переработку, так как счета завода арестованы. Крестьяне обращались с письмом к Полномочному представителю правительства в Ошской области с просьбой помочь. Рабочие завода также обращались с открытым письмом к Премьер-министру Кубатбеку Боронову. Однако никакой реакции до сих пор нет. Просим Президента Сооронбая Жээнбекова помочь крестьянам и рабочим. Хлопок - это источник существования многих семей Араванского района. Помогите нам!", - пишут феремеры Араванского района.

В Ошской области более семи месяцев парализована работа "Араванский хлопкозавод Ак-була" из-за ареста счетов, наложенного по запросу следователей ГСБЭП.

Напомним, в начале года российский инвестор ЗАО "Боллард" предоставил заводу кредит в 155 миллионов рублей. Но как только транш поступил в Кыргызстан, им заинтересовались следователи ГСБЭП, посчитав его подозрительным. Руководство отечественного завода и российского инвестора незамедлительно предоставило все документы, подтверждающие чистоту сделки. Однако ГСБЭП продолжает искать повод для дальнейшего преследования предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/392521
Теги:
Араванский район, промышленность, Россия, ГСБЭП, деньги
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