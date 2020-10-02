В Кыргызстане 215 новых случаев COVID-19. Статистика на 2 октября

В Кыргызстане на 2 октября зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош - 19

Чуйская область – 23

Ошская область - 41

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область - 63.

За весь период пандемии зафиксировано 47 056 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 137 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 154 человека:

Бишкек – 6

Ош – 34

Чуйская область – 5

Ошская область – 47

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 19

Баткенская область – 27.

На стационарном лечении находятся 910 пациентов, на амбулаторном лечении – 1489 пациентов.

За прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса. На 2 октября зафиксировано 1065 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 28 случаев:

Бишкек - 8

Ош - 4

Ошская область - 5

Джалал-Абадская область - 2

Баткенская область - 9.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 2 медика, из домашней самоизоляции - 6.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3294 медработника, из которых выписались с выздоровлением 3029.