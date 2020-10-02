В Кыргызстане 215 новых случаев COVID-19. Статистика на 2 октября

В Кыргызстане на 2 октября зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош - 19
Чуйская область – 23
Ошская область - 41
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 40
Баткенская область - 63.
За весь период пандемии зафиксировано 47 056 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 137 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 154 человека:
Бишкек – 6
Ош – 34
Чуйская область – 5
Ошская область – 47
Таласская область – 2
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 19
Баткенская область – 27.
На стационарном лечении находятся 910 пациентов, на амбулаторном лечении – 1489 пациентов.
За прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса. На 2 октября зафиксировано 1065 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 28 случаев:
Бишкек - 8
Ош - 4
Ошская область - 5
Джалал-Абадская область - 2
Баткенская область - 9.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 2 медика, из домашней самоизоляции - 6.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3294 медработника, из которых выписались с выздоровлением 3029.