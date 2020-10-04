В Кыргызстане 244 новых случая COVID-19. Статистика на 4 октября

В Кыргызстане на 4 октября зарегистрировано 244 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 26

Ош - 25

Чуйская область – 8

Ошская область - 62

Таласская область - 2

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 79

Баткенская область - 33.

За весь период зафиксировано 47 428 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 418 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 140 человек:

Бишкек – 9

Ош – 25

Чуйская область – 4

Ошская область – 43

Таласская область – 2

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область – 17

Баткенская область – 25.

На 4 октября всего зарегистрировано 1066 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

На стационарном лечении – 1078 пациентов, на амбулаторном – 1411 пациентов.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 14 случаев:

г. Бишкек – 2

Ошской области – 3

Джалал-Абалской области – 2

Баткенской области – 7.

За сутки выписаны из стационаров 3 медика, а из домашней самоизоляции - 8.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3318 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3049.