В Кыргызстане 244 новых случая COVID-19. Статистика на 4 октября

В Кыргызстане на 4 октября зарегистрировано 244 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 26
Ош - 25
Чуйская область – 8
Ошская область - 62
Таласская область - 2
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 79
Баткенская область - 33.
За весь период зафиксировано 47 428 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 418 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 140 человек:
Бишкек – 9
Ош – 25
Чуйская область – 4
Ошская область – 43
Таласская область – 2
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область – 17
Баткенская область – 25.
На 4 октября всего зарегистрировано 1066 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
На стационарном лечении – 1078 пациентов, на амбулаторном – 1411 пациентов.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 14 случаев:
г. Бишкек – 2
Ошской области – 3
Джалал-Абалской области – 2
Баткенской области – 7.
За сутки выписаны из стационаров 3 медика, а из домашней самоизоляции - 8.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3318 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3049.