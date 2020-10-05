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В Кыргызстане 207 новых случаев COVID-19. Статистика на 5 октября

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 5 октября зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 26

Ош - 4

Чуйская область – 8

Ошская область - 34

Таласская область - 4

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 46

Баткенская область - 75.

За весь период зафиксировано 47 635 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 521 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 103 человека:

Бишкек – 6

Ош – 23

Чуйская область – 7

Ошская область – 36

Таласская область – 5

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 13.

На стационарном лечении находятся 1123 пациента, на амбулаторном – 1470 пациентов.

На 5 октября всего зарегистрировано 1066 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

С 29 сентября по 5 октября проведено 8804 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 9 случаев:

Бишкек - 1

Джалал-Абадская область - 2

Баткенская область - 6.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 3 медика, из домашней самоизоляции выписаны 7.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3327 медработника, из которых выписались с выздоровлением - 3059.


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URL: https://www.vb.kg/392632
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (803 материалов)
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