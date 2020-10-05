В Кыргызстане 207 новых случаев COVID-19. Статистика на 5 октября

В Кыргызстане на 5 октября зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 26
Ош - 4
Чуйская область – 8
Ошская область - 34
Таласская область - 4
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 46
Баткенская область - 75.
За весь период зафиксировано 47 635 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 521 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 103 человека:
Бишкек – 6
Ош – 23
Чуйская область – 7
Ошская область – 36
Таласская область – 5
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 13.
На стационарном лечении находятся 1123 пациента, на амбулаторном – 1470 пациентов.
На 5 октября всего зарегистрировано 1066 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
С 29 сентября по 5 октября проведено 8804 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 9 случаев:
Бишкек - 1
Джалал-Абадская область - 2
Баткенская область - 6.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 3 медика, из домашней самоизоляции выписаны 7.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3327 медработника, из которых выписались с выздоровлением - 3059.