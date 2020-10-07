В Кыргызстане 298 новых случаев COVID-19, за сутки умерли три человека

В Кыргызстане на 7 октября зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 57
Ош - 20
Чуйская область – 10
Ошская область - 61
Таласская область – 8
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 47
Баткенская область - 89.
За весь период зафиксировано 48 097 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 798 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Бишкек – 12
Ош – 23
Чуйская область – 5
Ошская область – 48
Таласская область – 2
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 28
Баткенская область – 23.
На стационарном лечении находится 1325 пациентов, на амбулаторном лечении – 1450 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 2
Бишкек – 1.
Так, за сутки от коронавируса скончались три человека.
Всего за весь период зафиксировано 1069 смертей от COVID-19.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 18 случаев:
г.Бишкек – 5
г.Ош – 3
Ошской области – 5
Джалал-Абад области – 3
Баткенской области – 2.
За сутки выписан из стационаров с выздоровлением 1 медик, из домашней самоизоляции выписаны - 5.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3354 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3069.