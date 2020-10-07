В Кыргызстане 298 новых случаев COVID-19, за сутки умерли три человека

В Кыргызстане на 7 октября зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 57

Ош - 20

Чуйская область – 10

Ошская область - 61

Таласская область – 8

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 47

Баткенская область - 89.

За весь период зафиксировано 48 097 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 798 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 12

Ош – 23

Чуйская область – 5

Ошская область – 48

Таласская область – 2

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 28

Баткенская область – 23.

На стационарном лечении находится 1325 пациентов, на амбулаторном лечении – 1450 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 2

Бишкек – 1.

Так, за сутки от коронавируса скончались три человека.

Всего за весь период зафиксировано 1069 смертей от COVID-19.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 18 случаев:

г.Бишкек – 5

г.Ош – 3

Ошской области – 5

Джалал-Абад области – 3

Баткенской области – 2.

За сутки выписан из стационаров с выздоровлением 1 медик, из домашней самоизоляции выписаны - 5.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3354 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3069.