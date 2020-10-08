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В Кыргызстане отмечается резкий рост заболевших коронавирусом

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 8 октября зарегистрировано 245 новых случаев COVID-19. Из них 130 лабораторно подтвержденных. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

Всего за весь период зафиксировано 48 342 зараженных коронавирусом.

Скончались за прошедшие сутки 4 человека.

Выздоровели за сутки 169 человек.

Задействовано 2317 коек для заболевших коронавирусом, в том числе внебольничной пневмонии. Свободно в среднем 41% из них.

"То, что мы видим - это тотальное несоблюдение санитарных норм - неношение масок, не соблюдение дистанции. Отмечается рост числа зараженных. Вчера и сегодня было зарегистрировано наибольшее число заболевших, такое фиксировалось только 56 дней назад. В Бишкеке 177 случаев", - отметил Абдикаримов.


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URL: https://www.vb.kg/392817
Теги:
Минздрав, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (807 материалов)
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