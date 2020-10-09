Бабанов: Переговоров с президентом не проводил, но его отставку поддерживаю

Партии "Ата Мекен", "Республика", "Реформа" и "Бир бол" сегодня, 9 октября проведут митинг на площади "Ала-Тоо". Это будет мирный митинг, с нашей стороны провокаций не будет. Об этом на встрече с журналистами заявил Омурбек Бабанов.

Он официально сообщил, что возвращается в политику.

"У нас изначально с Координационным советом, который возглавляет Адахан Мадумаров, не было никаких разногласий. Было заявлено, что все стороны должны сесть за стол переговоров. Все эти дни велись переговоры. Мы предлагаем от четырех партий кандидатуры на пост премьер-министра и первого вице-премьер-министра. Считаем, что парламент, как легитимный орган, должен собраться, но без давления, угроз и подкупа. Депутаты должны рассмотреть все кандидатуры и избрать правительство, и провести повторные выборы", - выступил Бабанов.

С его слов, переговоров он не проводил с президентом Сооронбаем Жээнбековым, но поддерживает его решение о добровольной отставке.