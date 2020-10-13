Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

Завершается строительство экспериментальной инфекционной больницы в Бишкеке

221  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в г. Бишкек на стадии завершения. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Строительство объекта, рассчитанного на 100 койко-мест, начато в июле 2020 года. Финансирование строительства объекта ведется за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов, сначала профинансировано 67,5 млн сомов.

"Строительные работы на объекте, состоящего из 4-х блоков, на стадии завершения", - отмечают в штабе.

Подрядной организацией выполнены работы по устройству кровли, утеплению потолка, стяжке полов, обшивке внутренних стен гипсокартоном, внутренней отделке, покраске и облицовке кафелем. Выполнен монтаж оконных и дверных блоков, обшивка наружных стен профнастилом, бетонирование подпорных стен наружных лестниц.

Также завершена установка вентиляционных каналов, системы сигнализации и устройство водопроводных, канализационных труб и электромонтажные работы.

В настоящее время завершаются работы по уборке здания и благоустройству территории, ведется установка мебели, в ближайшее время ожидается поставка медицинского оборудования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393033
Теги:
Минздрав, правительство, строительство, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (814 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  