Завершается строительство экспериментальной инфекционной больницы в Бишкеке

Строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в г. Бишкек на стадии завершения. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Строительство объекта, рассчитанного на 100 койко-мест, начато в июле 2020 года. Финансирование строительства объекта ведется за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов, сначала профинансировано 67,5 млн сомов.

"Строительные работы на объекте, состоящего из 4-х блоков, на стадии завершения", - отмечают в штабе.

Подрядной организацией выполнены работы по устройству кровли, утеплению потолка, стяжке полов, обшивке внутренних стен гипсокартоном, внутренней отделке, покраске и облицовке кафелем. Выполнен монтаж оконных и дверных блоков, обшивка наружных стен профнастилом, бетонирование подпорных стен наружных лестниц.

Также завершена установка вентиляционных каналов, системы сигнализации и устройство водопроводных, канализационных труб и электромонтажные работы.

В настоящее время завершаются работы по уборке здания и благоустройству территории, ведется установка мебели, в ближайшее время ожидается поставка медицинского оборудования.