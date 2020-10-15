В Кыргызстане 388 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 15 октября зарегистрировано 388 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 59
Ош - 55
Чуйская область – 19
Ошская область - 50
Таласская область - 16
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область – 86
Баткенская область - 83.
За весь период зафиксировано 50 589 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 080 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 196 человек:
Бишкек – 17
Ош – 20
Чуйская область – 12
Ошская область – 40
Таласская область – 1
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 62
Баткенская область – 32.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Бишкек – 1
Ошская область – 2
Баткенская область – 2.
Всего за прошедшие сутки скончались 5 человек, за весь период пандемии - 1099 человек.
На стационарном лечении находятся 2092 пациента, на амбулаторном лечении – 1847 пациента.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 32 случая:
г.Бишкек – 2
Чуйской области – 1
Баткенской области – 8
Таласской области – 6
Джалал-Абад области – 14
Иссык-Кульской области – 1.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 4 медика, из домашней самоизоляции - 4.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3488 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3113.