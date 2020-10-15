В Кыргызстане 388 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 15 октября зарегистрировано 388 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 59

Ош - 55

Чуйская область – 19

Ошская область - 50

Таласская область - 16

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область – 86

Баткенская область - 83.

За весь период зафиксировано 50 589 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 080 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 196 человек:

Бишкек – 17

Ош – 20

Чуйская область – 12

Ошская область – 40

Таласская область – 1

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 62

Баткенская область – 32.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 1

Ошская область – 2

Баткенская область – 2.

Всего за прошедшие сутки скончались 5 человек, за весь период пандемии - 1099 человек.

На стационарном лечении находятся 2092 пациента, на амбулаторном лечении – 1847 пациента.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 32 случая:

г.Бишкек – 2

Чуйской области – 1

Баткенской области – 8

Таласской области – 6

Джалал-Абад области – 14

Иссык-Кульской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 4 медика, из домашней самоизоляции - 4.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3488 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3113.