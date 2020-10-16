В Кыргызстане 431 новый случай COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане 431 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 70
Ош - 44
Чуйская область – 34
Ошская область - 147
Таласская область - 4
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 65
Баткенская область - 52.
За весь период зафиксировано 51 020 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 288 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 208 человек:
Бишкек – 32
Ош – 14
Чуйская область – 20
Ошская область – 45
Таласская область – 1
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 58
Баткенская область – 32.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 2
Баткенская область – 2.
Всего за сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1103 человека.
На стационарном лечении находятся 2202 пациентов, на амбулаторном лечении – 1951 пациента.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 20 новых случаев:
Бишкек – 1
Ош – 4
Ошской области – 5
Баткенской области – 6
Джалал-Абадская области – 4.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 13.
За время пандемии COVID-19 заразились 3508 медработников, из которых выздоровели 3128.