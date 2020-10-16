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В Кыргызстане 431 новый случай COVID-19, за сутки скончались 4 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане 431 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 70

Ош - 44

Чуйская область – 34

Ошская область - 147

Таласская область - 4

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 65

Баткенская область - 52.

За весь период зафиксировано 51 020 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 288 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 208 человек:

Бишкек – 32

Ош – 14

Чуйская область – 20

Ошская область – 45

Таласская область – 1

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 58

Баткенская область – 32.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 2

Баткенская область – 2.

Всего за сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1103 человека.

На стационарном лечении находятся 2202 пациентов, на амбулаторном лечении – 1951 пациента.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 20 новых случаев:

Бишкек – 1

Ош – 4

Ошской области – 5

Баткенской области – 6

Джалал-Абадская области – 4.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 13.

За время пандемии COVID-19 заразились 3508 медработников, из которых выздоровели 3128.


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URL: https://www.vb.kg/393162
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (819 материалов)
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