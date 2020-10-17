В Кыргызстане 470 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 17 октября зарегистрировано 470 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 98

Ош - 38

Чуйская область – 32

Ошская область - 97

Таласская область - 7

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 17

Джалал-Абадская область – 98

Баткенская область - 82.

За весь период зафиксировано 51 490 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 45 509 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 221 человек:

Бишкек – 36

Ош – 6

Чуйская область – 23

Ошская область – 63

Таласская область – 3

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область – 30

На стационарном лечении – 2353 пациента, на амбулаторном лечении – 2049 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 3

Нарынская область – 1

Бишкек - 1.

За сутки от коронавируса скончались 5 человек, всего за весь период - 1108 человек.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 21 случай:

г.Бишкек – 5

г.Ош – 1

Баткенской области – 6

Таласской области – 1

Джалал-Абад области – 5

Иссык-Кульской области – 3.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков, из домашней самоизоляции - 11.

За время пандемии заразились COVID-19 всего 3529 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3145.