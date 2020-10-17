В Кыргызстане 470 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 17 октября зарегистрировано 470 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 98
Ош - 38
Чуйская область – 32
Ошская область - 97
Таласская область - 7
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 17
Джалал-Абадская область – 98
Баткенская область - 82.
За весь период зафиксировано 51 490 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 45 509 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 221 человек:
Бишкек – 36
Ош – 6
Чуйская область – 23
Ошская область – 63
Таласская область – 3
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область – 40
Баткенская область – 30
На стационарном лечении – 2353 пациента, на амбулаторном лечении – 2049 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 3
Нарынская область – 1
Бишкек - 1.
За сутки от коронавируса скончались 5 человек, всего за весь период - 1108 человек.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 21 случай:
г.Бишкек – 5
г.Ош – 1
Баткенской области – 6
Таласской области – 1
Джалал-Абад области – 5
Иссык-Кульской области – 3.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков, из домашней самоизоляции - 11.
За время пандемии заразились COVID-19 всего 3529 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3145.