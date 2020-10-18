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В Кыргызстане 554 новых случая COVID-19, скончались за сутки 3 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 18 октября зарегистрировано 554 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 88

Ош - 38

Чуйская область – 46

Ошская область - 105

Таласская область - 12

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 143

Баткенская область - 90.

За весь период зафиксировано 52 044 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 736 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 227 человек:

Бишкек – 20

Ош – 18

Чуйская область – 18

Ошская область – 79

Таласская область – 7

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 46

Баткенская область – 26

На стационарном лечении находятся 2489 пациентов, на амбулаторном лечении – 2232 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 1

Нарынская область – 1

Бишкек - 1.

За прошедшие сутки всего скончались 3 человека, за время пандемии - 1111 человек.


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URL: https://www.vb.kg/393223
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (822 материалов)
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