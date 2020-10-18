В Кыргызстане 554 новых случая COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 18 октября зарегистрировано 554 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 88
Ош - 38
Чуйская область – 46
Ошская область - 105
Таласская область - 12
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 143
Баткенская область - 90.
За весь период зафиксировано 52 044 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 45 736 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 227 человек:
Бишкек – 20
Ош – 18
Чуйская область – 18
Ошская область – 79
Таласская область – 7
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 46
Баткенская область – 26
На стационарном лечении находятся 2489 пациентов, на амбулаторном лечении – 2232 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 1
Нарынская область – 1
Бишкек - 1.
За прошедшие сутки всего скончались 3 человека, за время пандемии - 1111 человек.